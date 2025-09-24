Alberto Fernández tildó de ignorante a Trump y lo acusó de intervenir en las elecciones argentinas

- Publicidad -

En una durísima reacción al encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, el ex presidente Alberto Fernández calificó hoy de “ignorante” al mandatario de Estados Unidos, a quien acusó de “intervenir” en las elecciones legislativas argentinas a costa de “endeudar al pueblo”. A través de sus redes sociales, Fernández trazó un paralelismo directo con la gestión de Mauricio Macri, afirmando que el republicano es “cómplice” del endeudamiento y que ahora busca repetir la misma estrategia con la administración libertaria.

“Despertate, Donald (Wake UP)!!! Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volves a hacer con Milei!!”, publicó el ex jefe de Estado, quien consideró que el programa económico actual “ya fracasó” y que el viaje de Milei es un pedido de “auxilio” porque su gobierno “naufraga”. Fernández dirigió sus críticas directamente al presidente norteamericano: “Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia. ¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque el FMI ya no puede darle más dólares?”.

El ex mandatario utilizó el respaldo de Trump a Milei como un argumento de campaña de cara a los comicios del 26 de octubre. “Si Donald Trump —cómplice de Macri en el endeudamiento argentino— apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”, deslizó Fernández.

Finalmente, cerró su mensaje con una advertencia velada, haciendo alusión a la causa por presunta corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Si vas a hacer negocios con Milei, preguntale ‘para quién es el 3%’”, concluyó, en referencia al caso que investiga supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). (Agencia OPI Santa Cruz)