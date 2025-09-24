Gobernador Torres anunció aumento a trabajadores de la Salud

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres Torres anunció un aumento por decreto para los trabajadores del Primer Nivel de Atención de Salud de toda la provincia.

Torres se reunió con los gremios de la salud para anunciar el incremento de un adicional que perciben los trabajadores del Primer Nivel de Atención, ítem que alcanzará tanto a profesionales médicos como a no médicos.

Del encuentro participaron el secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate; la secretaria de Salud, Denise Acosta; y los representantes gremiales Guillermo Quiroga (ATE), Cristian Salazar (UPCN) y Sara Barrera (ATSA).

El adicional se pagará a las Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno, reconociendo formalmente su rol esencial en la promoción y prevención de la salud.

La medida impactará en más de mil empleados del sector que prestan funciones en los 62 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia.

Torres sostuvo que los CAPS son “la puerta de entrada al sistema de salud y eje ordenador de las políticas sanitarias. Garantizan la accesibilidad a la atención médica, promueven el trabajo territorial interdisciplinario y consolidan el vínculo cotidiano con la comunidad”. (Agencia OPI Chubut)