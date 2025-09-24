Milei celebró el apoyo de EEUU y vaticinó un camino de prosperidad y libertad

- Publicidad -

Tras el anuncio de un masivo paquete de respaldo financiero por parte de Estados Unidos, el presidente Javier Milei agradeció el gesto de la administración de Donald Trump y vaticinó que ambas naciones construirán “un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”. La reacción del mandatario, difundida a través de sus redes sociales, fue secundada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien proclamó el inicio de “una nueva era” para la Argentina.

Minutos después de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmara la negociación de un swap de 20.000 millones de dólares y la disposición a comprar deuda argentina, Milei publicó un mensaje dirigido a sus pares estadounidenses. “Gracias presidente Donald Trump y señor secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”, expresó el día después de su encuentro bilateral en Nueva York.

Desde esa misma ciudad, el presidente argentino remarcó la sintonía entre ambos gobiernos: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”. El mensaje concluyó con una clara señal de alineamiento político al utilizar el eslogan de la campaña republicana: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”.



En la misma línea, el ministro Caputo celebró la noticia desde su propia cuenta de la red X. “Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era”, destacó el titular del Palacio de Hacienda. En un mensaje que parafraseó el mismo lema, sintetizó: “A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”. Las reacciones se produjeron luego de que el Tesoro de EEUU detallara su plan de apoyo, que incluye la negociación del swap con el Banco Central para “evitar una volatilidad excesiva”, la posible compra de bonos y la oferta de un crédito stand by. (Agencia OPI Santa Cruz)