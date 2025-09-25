Bullrich desvinculó el triple femicidio de una cuestión de género y apuntó al narcotráfico

- Publicidad -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió hoy evitar que el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi sea tratado como “una cuestión de género” y atribuyó el hecho de manera contundente a la presencia de bandas de narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones radiales, la funcionaria calificó como una “aberración” y una “bajeza” las denuncias de sectores opositores que vinculan el caso con la violencia machista y apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof.

Bullrich desestimó los reclamos de las marchas del “Ni Una Menos” al sostener que el móvil del crimen no fue el género de las víctimas. “Es algo totalmente aberrante porque en este caso son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres”, afirmó, trazando un paralelismo con la situación de Rosario al asegurar que “el narcotráfico no se va a fijar a quién mata sino el móvil”. En esa línea, sentenció que no permitirá la politización que, según ella, busca reinstalar estructuras como el Ministerio de la Mujer.

La ministra defendió la gestión del gobierno de Javier Milei, asegurando que a nivel nacional la tasa de femicidios se redujo de 272 en 2023 a 247 en 2024. “Si algo pasó en nuestro gobierno es bajar las muertes de mujeres por causa de mujeres”, denunció Bullrich, y agregó que “la que tiene más muertes con Ministerio de la Mujer es la provincia de Buenos Aires”.

Pese a reconocer que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, la funcionaria responsabilizó directamente al gobernador bonaerense. “Kicillof tienen que hacerse cargo de problema enorme de inseguridad que tiene. Si se sabía que esta banda estaba funcionando, hay preguntas que hacerse”, sostuvo. Finalmente, reiteró que puso a disposición de su par provincial, Javier Alonso, los recursos de su cartera, y concluyó que en estos casos “la política afuera, mucho más la política de género, es ridículo lo que están haciendo”. (Agencia OPI Santa Cruz)