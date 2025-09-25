El campo pide extender la quita de retenciones y exige certezas al Gobierno

- Publicidad -

Tras la abrupta finalización del programa de quita de retenciones, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, manifestó el descontento y la desconfianza del campo, apuntando a la llamativa rapidez con la que se agotó el cupo de 7.000 millones de dólares. El dirigente agropecuario cuestionó si el beneficio llegó efectivamente a los productores o si fue acaparado por los grandes exportadores, y confirmó que ya solicitaron al Gobierno extender la medida más allá del cupo alcanzado.

En declaraciones radiales, Pino expresó su sorpresa al señalar cómo en apenas 48 o 72 horas la exportación pudo haber presentado tantas declaraciones juradas para cubrir una suma tan elevada. Afirmó que desde la noche del miércoles, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero comunicó oficialmente el fin del beneficio, en La Rural comenzaron a evaluar cómo se desarrolló la situación y si el productor genuino tuvo la oportunidad de aprovecharla. Ante esta incertidumbre, el sector reclama al Gobierno que la medida siga vigente hasta el 31 de octubre y exige certezas sobre el valor que tendrán sus productos de ahora en adelante, una vez que los derechos de exportación regresan a sus niveles previos.

La frustración del sector quedó resumida en las palabras del propio Pino, quien admitió que “realmente el ánimo nos duró poquito“. El dirigente expresó su deseo de que la intención del Gobierno no haya sido propiciar que el beneficio fuera acaparado por los exportadores, porque de ser así, “la frustración va a ser grande“. A este panorama de inquietud local, Pino sumó su crítica a un mensaje en redes sociales del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el fin de exenciones fiscales, el cual consideró que “no fue muy feliz” por prestarse a distintas interpretaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)