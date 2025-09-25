El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel

- Publicidad -

El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado hoy a cinco años de cárcel tras ser hallado culpable de conspiración criminal en el marco de la causa que investiga la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muammar Gaddafi. A pesar de que el ex mandatario de 70 años anunció que apelará el fallo, la pena incluye la ejecución provisional, por lo que deberá ser encarcelado en el plazo de un mes.

La corte francesa también impuso a Sarkozy una multa de 100.000 euros y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos o presentarse a elecciones durante cinco años. Según informaron medios locales, el tribunal lo condenó por el delito de asociación criminal, pero lo absolvió de las acusaciones de corrupción y financiación ilegal de la campaña. En el mismo juicio fueron sentenciados dos de sus aliados más cercanos, el ex secretario general del Palacio del Elíseo, Claude Gueant, y el ex ministro Brice Hortefeu, a seis y dos años de cárcel respectivamente.

Tras conocerse el veredicto, el ex mandatario conservador insistió en su inocencia, calificó la condena como de “extrema gravedad para el Estado de derecho” y aseguró que recurrirá la sentencia. “Dormiré en prisión con la cabeza alta”, afirmó en una declaración desafiante. El caso se originó en 2012, cuando el sitio de investigación Mediapart publicó un documento que exponía el supuesto acuerdo de financiación, lo que llevó a la fiscalía francesa a abrir una investigación formal al año siguiente. (Agencia OPI Santa Cruz)