La Justicia define hoy la sentencia para Andrea del Boca por la causa Mamá Corazón

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio que enfrenta la actriz Andrea del Boca, acusada de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta por el uso de fondos estatales para la telenovela “Mamá Corazón”. La fiscalía solicitó el pasado 21 de agosto una pena de tres años y medio de prisión para la actriz en el marco de una causa que investiga el desvío de 36 millones de pesos.

El debate judicial, que comenzó el 6 de marzo de 2025, se centra en la presunta defraudación al Estado a través de la productora de Del Boca, A+A Group. Según la acusación, en 2015 la empresa recibió los fondos mediante una contratación directa que el disuelto Ministerio de Planificación Federal, entonces a cargo de Julio De Vido, trianguló utilizando a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La causa, por la que la actriz fue procesada en 2019, involucró a un total de 11 imputados, entre los que se encontraban figuras de alto perfil como el propio ex ministro De Vido y el ex rector de la UNSAM, Carlos Rafael Ruta, evidenciando una trama de responsabilidades que excede a la figura de la productora. (Agencia OPI Santa Cruz)