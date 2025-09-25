Madre de gendarme detenido teme represalias de Maduro por la alianza con EEUU

- Publicidad -

En medio de la creciente tensión geopolítica entre Argentina, Estados Unidos y Venezuela, Griselda Heredia, madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en una cárcel venezolana desde hace 290 días, expresó públicamente su pedido de liberación y afirmó que la familia siente “terror” ante posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro. El temor se intensificó tras la alianza manifestada por el presidente Javier Milei con Donald Trump y el reciente despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe.

Heredia reveló su mayor miedo en una entrevista con la señal DNEWS, comentando que el alineamiento de Milei con Trump le hizo pensar que Maduro podría tomar represalias contra su hijo. Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 mientras se encontraba de vacaciones en Venezuela para visitar a su mujer y a su hijo. Desde entonces, según denunció el propio presidente argentino en la Asamblea General de la ONU, permanece incomunicado, sin contacto con su familia ni acceso a un abogado.

Durante su discurso en Nueva York, Milei calificó el caso como una “desaparición forzosa” y exigió la “inmediata liberación” del gendarme, un reclamo que Heredia recibió como un mensaje importante que demuestra que el Gobierno sigue trabajando en el caso. A pesar de este gesto, la angustia familiar persiste, alimentada por la falta de información, ya que la única “prueba de vida” fue una foto a principios de año.

La desesperación de la madre la llevó a contactar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, especialmente tras el despliegue de una flota de guerra estadounidense cerca de Venezuela. Según relató, la única respuesta que obtuvo de la funcionaria fue que se quedara tranquila y que desde el gobierno estaban haciendo lo posible. “Nosotros contamos los días, las horas, es una situación terrorífica, angustiante. Un día sin él es una tortura”, concluyó Heredia. (Agencia OPI Santa Cruz)