Mientras Francos se acerca a Macri en el Gobierno dicen que no tiene mucho para aportar

Una foto del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ex presidente Mauricio Macri difundida hoy reavivó las especulaciones sobre una alianza electoral de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre, pero al mismo tiempo expuso una profunda división dentro de las filas libertarias sobre la conveniencia de sumar al líder del PRO.

El encuentro, calificado como “casual” por fuentes oficiales, se produjo en el Hotel Four Seasons durante un evento por el aniversario de la unificación de Arabia Saudita. Fue el propio Francos quien le dio estado público al subir la imagen a sus redes sociales, donde describió un “cordial intercambio” con Macri en el marco de la “buena relación” que los une. Este gesto se alinea con la postura dialoguista que el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han impulsado para “reforzar los apoyos y convencer a su electorado“.

Sin embargo, en contraposición a esta voluntad de acercamiento, desde los equipos de campaña del oficialismo desestiman por completo el valor estratégico del ex mandatario. Un interlocutor del sector descartó de plano una reunión formal y sintetizó la postura de manera tajante ante la Agencia Noticias Argentinas: “No creo que Mauricio tenga mucho para aportar“.

Según argumentan en esta facción, la experiencia de Macri no logra compensar el “75% de imagen negativa” que le atribuyen a su figura. La resistencia a una alianza es tal que descartan cualquier posibilidad de reeditar las viejas reuniones en la Quinta de Olivos, que en su momento incluían el menú de milanesas con ensalada, dejando en evidencia la fractura interna a poco más de un mes de las elecciones. (Agencia OPI Santa Cruz)