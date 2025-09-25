Zelenski afirma que Trump autorizó a Ucrania a atacar objetivos en Rusia

- Publicidad -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que su par estadounidense, Donald Trump, le ha dado luz verde a su país para ejecutar ataques de represalia directamente sobre territorio ruso. Según informó la agencia de noticias Interfax-Ucrania, citando una entrevista con el medio en línea Axios, esta autorización se aplicaría a objetivos estratégicos como respuesta a las agresiones de Moscú.

Zelenski detalló la naturaleza del acuerdo, explicando que la autorización de Washington es condicional. “Si atacan nuestra energía, el presidente Trump apoya que podamos responder con energía“, declaró el mandatario ucraniano. Añadió que este mismo respaldo se extiende a las fábricas de drones y a los emplazamientos de misiles rusos, y enfatizó que las fuerzas ucranianas no dirigirán sus ataques contra zonas civiles.

En este contexto, el líder ucraniano señaló que su país ya cuenta con drones capaces de alcanzar objetivos en zonas profundas de Rusia y aseguró que, de recibir armas adicionales de largo alcance por parte de Estados Unidos, estas serán utilizadas. Durante la misma entrevista, Zelenski también abordó el futuro político del país, afirmando que está dispuesto a organizar elecciones si se logra un alto el fuego y que su principal objetivo es “poner fin a la guerra, no seguir postulándose a un cargo“. (Agencia OPI Santa Cruz)