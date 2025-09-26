Provincia y ENARSA buscan reactivar la obra de las represas

- Publicidad -

El Ministerio de Energía y Minería y junto a directivos de ENARSA avanzaron para planificar aspectos técnicos y ambientales que permitan el reinicio desde diciembre de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.

Las obras se mantienen paralizadas hace dos años y son consideradas estratégicas para el desarrollo energético del país y la provincia.

Del encuentro participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto a los secretarios de Estado de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo; de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías; de Minería, Pedro Tiberi; y de Recursos Hídricos, Juan Moyano.

Por parte de ENARSA, Gustavo Curten (gerente de Ambiente), Carla Patané (jefa de Obras Públicas) y Guillermo Mastricchio (director de Obras y Proyectos).

En la reunión se abordaron temas para reiniciar la obra como “dictámenes ambientales, la disposición de restos arqueológicos y la continuidad de los monitoreos, requisitos necesarios para iniciar la próxima etapa” según se informó oficialmente.

Además, coordinaron entre las áreas provinciales y nacionales asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, y garantizar la celeridad de los procesos administrativos. (Agencia OPI Santa Cruz)