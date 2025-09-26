Un hombre murió tras un choque frontal entre un auto y un camión 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El conductor de un automóvil falleció el miércoles por la tarde tras un impactante choque frontal contra un camión en cercanías de Puerto Madryn.

Tras el impacto, el conductor salió despedido del vehículo y murió prácticamente en el acto por las graves heridas sufridas.

La víctima fue identificada como Aníbal Gabriel Gómez, un kinesiólogo de Puerto Madryn.



El accidente se produjo alrededor de las 15.30 horas en la Ruta Provincial N° 2, a la altura del tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 1 y la Ruta Nacional N° 3.

El automóvil es un Honda HR-V y un camión Danes ST que transportaba una cisterna. (Agencia OPI Chubut)