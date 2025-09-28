Corte programado de energía en Río Gallegos 

- Publicidad -

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que este domingo habrá un corte programado de energía eléctrica que afectará a varios sectores de la ciudad.

La interrupción se deberá a trabajos de mantenimiento en la puesta a tierra de la celda correspondiente del alimentador Río Chico y será un corte parcial del suministro durante aproximadamente una hora entre las 9 a 10 horas.

Desde la gerencia de energía afirmaron que se harán trabajos de mantenimiento en la puesta a tierra de la celda correspondiente de del alimentador Río Chico y se afectará en el servicio a los barrios Docente, Natividad y aledaños, Favaloro, La Herradura, Zona de Chacras, Zona Franca y Estancia 3 de Enero. (Agencia OPI Santa Cruz)