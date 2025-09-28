Programa municipal de salud visual ya entregó más de 4 mil lentes en 3 años

- Publicidad -

(OPI TdF) – El municipio de Río Grande entregó más de 4 mil pares de lentes desde que se puso en marcha el programa municipal de Salud Visual en 2022.

Además, los centros de atención realizaron más de 8 mil controles a personas de distintas edades que no cuentan con obra social.

Desde el municipio señalaron que “esta política pública, impulsada por la gestión del intendente Martín Pérez, se consolidó como un programa fundamental para promover la equidad en el acceso a la salud visual de infancias, adolescencias y personas mayores de la ciudad”.

En 2025, se atendieron a unos 900 niños y niñas de entre 4 y 12 años que no cuentan con obra social, de los cuales 537 accederán a lentes de manera gratuita.

El subsecretario de Salud, Agustín Pérez sostuvo que “la salud pública y de calidad es un derecho y que el Estado debe estar presente para garantizarlo. Desde el Municipio sostenemos políticas sanitarias con recursos propios para estar a la altura de lo que necesitan nuestros vecinos”.

En octubre se cubrirá la atención a los jóvenes de entre 13 a 17 años. (Agencia OPI Tierra del Fuego)