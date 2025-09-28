Un hombre fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual

(OPI TdF) – Un hombre fue condenado este viernes a 4 años de prisión tras sustanciarse un juicio en una causa por abuso sexual en Río Grande.
El acusado había llegado al debate en libertad y quedó detenido inmediatamente después de conocerse el veredicto.
El sujeto está acusado por abusar de una niña de 11 años bajo su cuidado en el año 2019.
Así lo dictaminó el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte y definieron que se implemente un dispositivo de orientación y contención destinado a la víctima.
Durante el juicio intervinieron el Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Defensora Pública, Lorena Nebreda.
Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 13 de octubre a las 13 horas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)