Una mujer murió tras un vuelco en la Ruta 40

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas al protagonizar un vuelco la camioneta que los transportaba en cercanías de Tapi Aike, sobre la ruta nacional N° 40.

Según informó la Superintendencia de Bomberos, hasta el lugar concurrieron efectivos del Departamento Zona IV (Cuarteles 14 y 26) quienes intervinieron en las tareas de rescate y salvamento tras el vuelco de una camioneta.

Allí pudieron estabilizar y asistir a dos personas lesionadas quienes fueron trasladadas en ambulancia hasta el hospital de Río Turbio.

Una mujer que aún no fue identificada oficialmente perdió la vida en el lugar según certificaron los equipos de emergencia.

Aún son materia de investigación las causas del accidente por parte del peritaje que realiza la Policía de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)