(Por: Rubén Lasagno) – El Gobernador Claudio Vidal, reaccionó en las redes sociales, respecto del proyecto impulsado por el peronismo y sus aliados para destituir a Guillermo Francos como Jefe de Gabinete, a quien pidieron interpelar y/o aplicar una “Moción de censura” tras cuyo objetivo están Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño y quienes se sumó Marcela Pagano.

El Art 101 de la Constitución Nacional establece que se puede aplicar una moción de censura al Jefe de Gabinete por mayoría de los legisladores presentes en ambas Cámaras y sacarlo del cargo.

A raíz de ello Vidal escribió en su muro de X (Twitter):

No podemos romper el único lazo institucional fuerte que hemos tenido los gobernadores en la coordinación federal.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, fue el único funcionario nacional que escuchó a Santa Cruz y que siempre buscó aportar paz social.

No convalidemos atropellos opositores ni internas dañinas. Preservemos la institucionalidad y el valor del diálogo.

Los santacruceños ya conocemos de sobra esas viejas recetas de oportunismo político que solo buscan destruir.

El día 30 de septiembre los mandatarios de esta Unión de Gobernadores integrada por Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se reunirán en Chubut y allí, seguramente, este tema será clave en la discusión central y el posicionamiento de los gobernadores, de acuerdo a la dependencia (mayor o menor) que tiene cada uno del gobierno nacional.

Vidal “cuida a Francos” su hilo de plata con el gobierno nacional, a riesgo de romper el frente federal de gobernadores

La encrucijada que tiene Vidal ante la realidad del conjunto de provincias que forman el frente, es que su política provincial gira en torno a obras, inversiones y decisiones fundamentales que debe tomar Milei y el único ancla que tiene Vidal con el gobierno nacional es Guillermo Francos, el interlocutor con el cual el gobernador de Santa Cruz se mantiene conectado con varios temas cruciales, como son YCRT, Represas, convenios pesqueros, YPF y muchos tema de orden estratégico que de no estar este Jefe de Gabinete, problematizaría en gran parte la resolución de esos problemas e inclusive el seguimiento que tiene el santacruceño de los temas más acuciantes en la provincia, los cuales, de no ser por Francos, Vidal no tendría un conocimiento actualizado de cómo se desarrollan y progresan.

El tema “Represas” es uno de ellos. Vidal conoce la realidad al detalle de esta obra prácticamente suspendida por Milei por el resto de su gestión. Lo que no puede hacer el presidente es anular el proyecto, porque hay convenios bilaterales con China que crean obligaciones insoslayables que no puede anular de un plumazo, pero está dentro de su decisión aplazar las obras por tiempo indeterminado y esto lo dijimos en este mismo espacio al inicio de la gestión de La Libertad Avanza y a un año y medio, es lo que viene ocurriendo.

La obra ya venía suspendida por razones económicas-financieras, por deudas, corrupción de la UTE y fundamentalmente por los graves problemas geológicos que esta Agencia también ventiló oportunamente, mientras desde el gobierno nacional de Macri y la UTE Represas Patagonia, trataban que nada de estos trascendiera.

Cóndor Cliff es prácticamente irrealizable, por lo tanto, solo queda La Barrancosa, dique que de terminarse y comparando el valor del kilovatio que se obtendría de su generación, sería tres o cuatro veces más caro que la misma unidad de energía obtenida por una represa similar en cualquier lugar del mundo.

La auditoria ordenada por Milei encontró decenas de problemas que van desde fallos graves en el EIA, hasta sobrefacturaciones, manejo corrupto de los fondos y por este motivo, ha suspendido el pago de la Adenda 12, lo cual difícilmente salga en el corto tiempo.

El problema de Claudio Vidal es que si Francos es corrido de la Jefatura de Gabinete, él pierde la principal conexión política con Mieli a quien a veces vota a favor y otras en contra en el Congreso, como forma de mantener ese difícil equilibrio de estar con los pies en dos lugares diferentes.

Por este motivo Claudio Vidal puso el grito en el cielo, ante la actitud de algunos gobernadores que conforman “la avenida del medio” y habrá que ver ahora si los demás aceptan esta dualidad política o le van a exigir definiciones claras, para que diga de qué lado está, porque no solo se vienen las elecciones de octubre, sino que ya se larga la carrera para el 2027 donde varios componentes de esa liga, tienen aspiraciones presidenciales y no van a aceptar que Vidal se mantenga al margen de una decisión política clave, como es decir de qué lado está. (Agencia OPI Santa Cruz)