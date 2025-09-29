Advierten por posibles demoras en vuelos por una protesta de ATE

- Publicidad -

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a asambleas para este lunes a partir de media mañana en los 21 aeropuertos del país, en una medida que podría generar demoras y afectar el normal funcionamiento de los vuelos. El sindicato denuncia una grave crisis en el sistema aerocomercial argentino, asegurando que la seguridad de todas las operaciones se encuentra amenazada por incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en auditorías internacionales.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, alertó que el deterioro de los servicios aeronáuticos es preocupante y responsabilizó directamente al Gobierno por las posibles consecuencias de la medida de fuerza. “Si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno”, señaló el dirigente en un comunicado.

El gremio fundamenta su denuncia en una reciente “alerta roja” emitida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que advirtió sobre la reducida capacidad de control en el país y la necesidad de incorporar más personal para disminuir los riesgos en el sistema. “Esto no es joda. Son organismos internacionales los que están advirtiendo”, manifestó Aguiar.

- Publicidad -

ATE vincula directamente la crisis de seguridad con la situación laboral de los trabajadores del sector. Denuncian que la paritaria sectorial lleva dos años cerrada, lo que ha provocado una pérdida del poder adquisitivo del 45% desde diciembre de 2023. “Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere”, indicaron desde el sindicato. Entre sus principales reclamos se encuentran un aumento salarial urgente y el pase a planta permanente de 200 trabajadores precarizados. (Agencia OPI Santa Cruz)