La confianza en el Gobierno de Milei cayó a su nivel más bajo desde que asumió

La confianza en el gobierno de Javier Milei registró en septiembre su nivel más bajo desde el inicio de la gestión, según reveló el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador se ubicó en 1,94 puntos, lo que representa una caída del 8,2% respecto al mes anterior y del 10% en la comparación interanual.

El informe vincula directamente esta fuerte baja con dos hechos de alto impacto político ocurridos en las últimas semanas: la difusión de un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la derrota electoral de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre.

Con este retroceso, el promedio de confianza durante los 21 meses de la administración Milei se ubica en 2,46 puntos, una cifra que ya es inferior a la que registraba Mauricio Macri en el mismo período de su mandato (2,60 puntos), aunque se mantiene por encima de la de Alberto Fernández (2,14).

El desplome de la confianza fue generalizado en todos los componentes del índice. Las caídas más pronunciadas se dieron en los subíndices de “Preocupación por el interés general” (-15,1%), “Evaluación general del gobierno” (-11,5%) y “Eficiencia en el gasto público” (-11,2%). Por regiones, el interior del país sigue siendo la zona con mayor nivel de confianza (2,13 puntos), por encima de la Ciudad de Buenos Aires (1,78) y el Gran Buenos Aires (1,62). (Agencia OPI Santa Cruz)