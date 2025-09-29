Milei retomó el diálogo con Macri y se profundiza la interna en La Libertad Avanza

- Publicidad -

El presidente Javier Milei retomó la comunicación con el titular del PRO, Mauricio Macri, tras meses de distanciamiento. El acercamiento, que incluye la posibilidad de un nuevo encuentro, se produce a pesar de la fuerte reticencia de un sector de La Libertad Avanza que se niega a sumar al ex mandatario a la campaña electoral.

Según confirmaron fuentes gubernamentales, fue el propio Milei quien inició el contacto el pasado miércoles desde Nueva York. El Presidente le envió un mensaje a Macri para agradecerle sus declaraciones públicas, en las que se mostró “prudente y respetuoso” durante el reciente clima de tensión cambiaria que afrontó el Gobierno. “No soy de los que apostó o creyó que cuanto peor mejor”, había manifestado el ex presidente, un gesto que fue valorado en la Casa Rosada.

Este intento de reconciliación es impulsado activamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De hecho, Francos se fotografió con Macri el pasado jueves en un evento social, un movimiento interpretado como un claro respaldo a la alianza “a espaldas de un sector importante de la mesa de campaña electoral”.

La resistencia interna al acuerdo se fundamenta en que Macri tendría un “75% de imagen negativa” y “nada para aportar”. Sin embargo, la necesidad del oficialismo de construir una mayoría legislativa parece pesar más. Un funcionario admitió que el objetivo del acercamiento va más allá del 26 de octubre, ya que están “trabajando en la posibilidad de avanzar en la agenda parlamentaria para poder avanzar en las reformas estructurales de 2026”. (Agencia OPI Santa Cruz)