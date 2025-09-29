Se cumplen 17 años de la desaparición de Sofía Herrera sin pistas sobre su paradero

- Publicidad -

(OPI TdF) – Ayer, 28 de septiembre, se cumplieron 17 años de la desaparición de Sofía Herrera, la niña de 3 años vista por última vez en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, en un caso que conmocionó a la Patagonia y al país. A pesar del tiempo transcurrido y una de las búsquedas más extensas de la historia criminal argentina, la investigación judicial continúa activa pero sin imputados ni certezas sobre qué ocurrió aquel domingo de 2008.

La mañana del 28 de septiembre de ese año, Sofía, junto a sus padres María Elena Delgado y Fabián Herrera, y un grupo de amigos, pasaba el día en un camping a 60 kilómetros de la ciudad. En un instante de distracción mientras los adultos preparaban el almuerzo, la niña desapareció. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de la familia se convirtió en minutos en un operativo de emergencia que movilizó a policías, bomberos y vecinos.

En las horas y días siguientes se desplegó un rastrillaje a gran escala con helicópteros, perros y buzos, se cerraron las rutas de acceso a Río Grande y se emitió el Alerta Sofía a nivel nacional, dando aviso también a Interpol. La causa, radicada en el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande, acumuló decenas de testimonios, peritajes y reconstrucciones, y con los años se extendió con allanamientos y verificaciones de pistas en distintas provincias e incluso en países vecinos como Chile y Paraguay, pero cada dato fue chequeado sin éxito.

- Publicidad -

Hoy, la causa sigue caratulada como “desaparición de persona“. El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa multimillonaria por información certera y la alerta de búsqueda internacional de Interpol continúa activa. La familia de Sofía, por su parte, sostiene una campaña permanente para no dejar caer el caso en el olvido, difundiendo imágenes actualizadas de cómo luciría hoy la joven, que tendría 19 años, y organizando marchas anuales para exigir respuestas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)