Crece la tensión entre el Congreso y el Gobierno por el escándalo de la criptomoneda Libra

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda Libra se reunirá hoy con la expectativa puesta en la posible ausencia, por segunda vez consecutiva, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ante este escenario, la oposición, que preside la comisión, analizará solicitar a la Justicia que la hermana del Presidente sea citada a declarar por la fuerza pública.

La reunión está convocada para las 16:00 y se espera que tampoco asistan el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, ni el de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, quienes ya se ausentaron en la primera citación. La comisión ya votó la semana pasada un pedido similar para llevar a declarar por la fuerza al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a la ex funcionaria María Florencia Zicavo, tras sus reiteradas inasistencias.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), denunció que la investigación avanza “sin colaboración del Gobierno” y acusó a los funcionarios de intentar “obstruirlas”. Recordó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había prometido públicamente total colaboración, pero que “la realidad muestra lo contrario”.

Ferraro advirtió que si Karina Milei vuelve a incumplir la citación, la comisión quedará facultada para requerir el auxilio judicial. Además, informó que se reiteraron preguntas directas al presidente Javier Milei y se le solicitó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que en un plazo de 72 horas remita documentación clave que hasta ahora se ha negado a enviar. “El Gobierno debe entender que esto no es un juego: es una investigación seria y hay deberes que deben cumplirse. Si insisten en incumplirlos, deberán atenerse a las consecuencias”, sentenció el diputado. (Agencia OPI Santa Cruz)