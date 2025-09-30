- Publicidad -

(OPI TdF) – El presidente Javier Milei se vio forzado a suspender el acto central de campaña que tenía previsto en Ushuaia y debió abandonar la provincia de Tierra del Fuego de manera anticipada. Una masiva manifestación convocada por gremios y organizaciones sociales, que lo declararon “persona no grata”, copó el lugar del evento y obligó al mandatario a cancelar sus actividades públicas.

La agenda presidencial preveía un acto a las 18:00 en pleno centro de la capital fueguina. Sin embargo, desde una hora antes, una columna de manifestantes de diversas extracciones político-sindicales ocupó la intersección de las calles Don Bosco y San Martín. La llegada de un grupo de simpatizantes libertarios al lugar generó disturbios y enfrentamientos verbales, lo que llevó a que el equipo de seguridad desaconsejara la caminata que el Presidente planeaba realizar.

Forzado a permanecer en su hotel, Milei intentó una breve aparición: caminó apenas 50 metros y, con un megáfono, improvisó un corto discurso ante un reducido número de seguidores. “No aflojemos ahora, que el esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre valga la pena”, alcanzó a decir antes de abordar el vehículo oficial y dirigirse rápidamente al aeropuerto. Simultáneamente, otro grupo de 400 manifestantes lo esperaba en la Plaza Islas Malvinas para impedir que se fotografiara en el lugar.

- Publicidad -

El único tramo de su agenda proselitista que Milei pudo cumplir fue una visita a dos plantas de producción del Grupo Newsan, donde fue recibido por el CEO de la compañía, Luis Galli. Acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos locales, el Presidente recorrió las líneas de fabricación de celulares y placas de circuito impreso. En un comunicado, Newsan calificó la visita como “un orgullo y una gran oportunidad”.

La visita de Milei a Ushuaia terminó con un discurso improvisado y una rápida salida – Foto: Presidencia

La jornada estuvo rodeada por un fuerte operativo de seguridad, y se denunció la presencia de supuestos grupos de choque libertarios y de policías infiltrados entre los manifestantes, aunque no se registraron hechos de violencia física de gravedad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)