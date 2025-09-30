Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos

- Publicidad -

El ex presidente Mauricio Macri confirmó esta tarde que el pasado domingo mantuvo una “larga reunión” en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de retomar el diálogo y “encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

La confirmación de Macri, realizada a través de su cuenta en la red social X, se produjo horas después de que el propio Milei revelara en una entrevista televisiva que había reanudado el contacto con el titular del PRO tras más de un año de distanciamiento. “Es bueno haber retomado el diálogo”, manifestó el ex mandatario.

Según relató Milei esta mañana en A24, fue él quien dio el primer paso. “Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento de algarabía le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas”, explicó el Presidente. “A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponer el diálogo”, agregó.

Por su parte, Macri señaló que en el encuentro buscó “decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país”. La cumbre en Olivos formaliza un acercamiento que ya había sido adelantado ayer por una alta fuente de la Casa Rosada. (Agencia OPI Santa Cruz)