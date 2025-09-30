Seis gobernadores lanzan una agenda productiva para contrarrestar el ajuste nacional

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Los gobernadores participaron este martes 30 de septiembre en Puerto Madryn de la segunda reunión nacional de la coalición Provincias Unidas, un encuentro que congregó a un grupo de mandatarios con el objetivo de presentar una agenda productiva y consolidar un bloque en defensa de los intereses federales. El cónclave, encabezado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contó también con la presencia de Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, Gustavo Valdés de Corrientes y Carlos Sadir de Jujuy. Durante el acto central, Torres lanzó una dura crítica contra “el centralismo porteño y los fanatismos que no hicieron otra cosa que destruir a la República Argentina”, y afirmó que el país necesita una dirigencia que llame a la unidad nacional.

La jornada de los gobernadores en Chubut incluyó una visita a la planta de aluminio de la empresa Aluar, seguida por el acto principal del espacio en el Hotel Rayentray, una conferencia de prensa y una reunión privada. Acompañaron el encuentro figuras como el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, la diputada nacional Ana Clara Romero, el vicegobernador chubutense Gustavo Menna, además de legisladores nacionales, ministros, intendentes y jefes comunales de la provincia anfitriona.

En su discurso, Torres remarcó el origen de la alianza, señalando que los gobernadores presentes lo contactaron para trabajar “espalda con espalda, demostrando que gobierne quien gobierne a nivel nacional, las provincias nos sabemos defender”. Cuestionó la polarización y llamó a “tener el coraje de sentarse con quien piensa distinto para ponerse de acuerdo, en lugar de agredir o decir pavadas en redes sociales”. El mandatario chubutense también apuntó contra los beneficiarios del poder central, advirtiendo que “es indignante que, con gobiernos kirchneristas o con este Gobierno Nacional, siempre ganen los mismos de siempre: un puñado de empresarios prebendarios que no tienen Patria”. En este contexto, afirmó que las provincias tienen la oportunidad histórica de denunciar “lo que otros callan, como por ejemplo el vaciamiento de YPF”.

El gobernador anfitrión insistió en que el crecimiento del país no puede basarse únicamente en el ajuste, sino que debe mirar hacia el interior y no hacia el Obelisco, criticando la “voracidad recaudatoria del Estado nacional” que “pone el pie sobre la producción y el trabajo de las provincias”. En el cierre de su mensaje, Torres fue contundente al afirmar que los pueblos del interior están cansados de que las divisas que producen con esfuerzo se dilapiden en Buenos Aires, y concluyó que el objetivo del bloque es romper la polarización levantando “las banderas del trabajo, la producción y el federalismo”. (Agencia OPI Chubut)