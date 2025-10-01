Buscan atraer inversores al parque industrial de Esquel

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El intendente de Esquel, Matías Taccetta anunció que buscarán atraer inversores para el nuevo Parque Industrial.

Esta semana el municipio se reunirá con inversores locales para priorizar a las empresas que prevean instalarse en el parque industrial.

El jefe comunal sostuvo que “el proyecto parecía algo lejano o incluso utópico después de 14 años de anunciar un parque industrial, pero estamos entusiasmados de poder continuar con su construcción”.

Durante el primer año se realizaron las obras iniciales y durante el 2025 las empresas podrían comenzar a instalarse.

Taccetta señaló que el predio permitirá “generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la economía regional, al mismo tiempo que se consolida un espacio destinado a la innovación y la producción local”. (Agencia OPI Chubut)