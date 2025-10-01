Devolverán días descontados a docentes y fijan fecha de paritaria salarial en noviembre

- Publicidad -

El gobierno provincial ratificó en una nueva reunión de paritarias con los gremios docentes que se devolverán los días descontados por paro en una complementaria antes del 10 de octubre y fijaron una nueva fecha para evaluar una recomposición salarial.

La reunión se llevó adelante este martes en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y participaron la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido junto a los referentes de los gremios ADOSAC y AMET.

Los sindicatos reiteraron el pedido de recomposición salarial, la continuidad de la cláusula gatillo para equiparar a la inflación mensual y la nulidad de las multas aplicadas por la cartera laboral.

Desde ADOSAC señalaron que “en Santa Cruz no se llega a fin de mes” y AMET pidió rediscutir el salario.

El Poder Ejecutivo fijó una nueva fecha de paritaria salarial para el 17 de noviembre y poder contar con datos de la proyección de la inflación mensual y las proyecciones económicas, en medio de la discusión presupuestaria a nivel nacional y en el marco de las elecciones legislativas.

“En 2024 se produjo la recuperación de cuatro años de pérdida salarial y este proceso continúa en 2025 con gran esfuerzo” afirmaron desde el gobierno provincial e indicaron que “se recuperó un 50% por encima de la inflación acumulada”.

Los gremios llevarán la discusión a las asambleas locales y definirán los pasos a seguir. (Agencia OPI Santa Cruz)