Impulsan una ley para prohibir tropas de países que no reconozcan la soberanía sobre Malvinas

- Publicidad -

(OPI TdF) – En el Congreso de la Nación se ha iniciado el debate de un proyecto de ley que busca limitar de manera estricta el ingreso y despliegue de tropas extranjeras en territorio argentino, condicionando su presencia al reconocimiento explícito de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La iniciativa, impulsada por la diputada justicialista Agustina Propato, tiene como objetivo central impedir que fuerzas militares de países aliados al Reino Unido puedan tener presencia en suelo argentino, en un contexto marcado por el avance de acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y la posibilidad de establecer una base logística en Ushuaia.

La propuesta legislativa se fundamenta en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo irrenunciable de soberanía, y busca que el Congreso ejerza un control pleno sobre la autorización de tropas, tal como lo establece el artículo 75 de la Carta Magna. Según la diputada Propato, el proyecto surge ante el riesgo de que convenios estratégicos o urgencias económicas comprometan la integridad territorial y debiliten la coherencia de una política de Estado sostenida por décadas. Permitir la presencia de fuerzas vinculadas a intereses británicos o a sus aliados, advirtió la legisladora, mermaría la posición argentina en foros internacionales.

Esta iniciativa también responde a la creciente militarización del Atlántico Sur, donde el Reino Unido ha reforzado su despliegue bélico con equipamiento moderno y ejercicios conjuntos. Ante ese escenario, el proyecto es visto como un paso necesario para reafirmar la soberanía y enviar un mensaje claro a la comunidad internacional. Sin embargo, desde la oposición, si bien se coincide en la importancia de mantener la coherencia en la política de defensa, algunas voces alertan que una prohibición absoluta podría tensar las relaciones con socios estratégicos que, a pesar de su alianza con Londres, cooperan con Argentina en otros ámbitos.

- Publicidad -

En Tierra del Fuego, la propuesta fue recibida con expectativa por dirigentes locales, quienes valoran que se busque limitar cualquier posibilidad de ingreso de fuerzas vinculadas a la potencia ocupante. La importancia estratégica de Ushuaia como enclave logístico refuerza la atención sobre el debate. De prosperar, la ley marcaría un precedente al consolidar que la defensa de la soberanía no solo se ejerce en el campo diplomático, sino también a través del control efectivo del territorio y la decisión soberana sobre quiénes pueden operar militarmente en el país. (Agencia OPI Tierra del Fuego)