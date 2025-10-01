Melella criticó el decreto de Milei que autoriza ejercicios militares de Estados Unidos

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella cuestionó este martes el Decreto 697/2025 publicado en el Boletín Oficial donde el gobierno de Javier Milei autorizó el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Ushuaia para un ejercicio militar conjunto.

Milei autorizó el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la participación en el Ejercicio “Tridente” en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025.

Melella sostuvo que el gobierno nacional sigue “entregándole soberanía” al gobierno de Donald Trump.

“Para nosotros, una base militar extranjera. La rechazamos totalmente sea del país que sea porque es perder soberanía. Ni rusa, ni china ni de Estados Unidos, ni alemana ni japonesa. Este decreto es lamentable” sostuvo el mandatario fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)