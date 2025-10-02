Anunciaron pago de salarios en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut informó que el próximo viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial.

La administración que conduce el gobernador Ignacio Torres también confirmó que el próximo lunes 6 de octubre se encontrará depositados los salarios del personal en actividad de los tres poderes del Estado.

Los salarios estarán disponibles al día siguiente de la acreditación, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut: el 4 de octubre para el pasivo y el 7 para el sector activo. (Agencia OPI Chubut)