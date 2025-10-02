Denunciaron supuesto pedido de coimas en puesto de Güer Aike

- Publicidad -

Una mujer de nacionalidad chilena denunció ante integrantes de la División Unidad Operativa Caminera Chimen Aike que le exigieron dinero en el puesto de control de Güer Aike, cuando retornaba hacia la ciudad de Punta Arenas.

El incidente se produjo el 27 de setiembre, alrededor de las 15:30 horas cuando una mujer chilena de 34 años presentó una queja ante los efectivos del puesto de Chimen Aike y relató que personal de Gendarmería Nacional le advirtió que no contaba con seguro vigente.

Según los dichos de la mujer que estaba acompañada por su pareja de 38 años, le habrían pedido que coloque dinero en una bolsa de basura para seguir el viaje.

- Publicidad -

Tras una intervención que llegó hasta la Unidad Fiscal Federal, la policía revisó los recipientes de residuos y encontró “una bolsa con la inscripción ‘palmeritas’, que contenía billetes de moneda nacional por un total de cinco mil pesos”.

Los damnificados recibieron autorización judicial para continuar su viaje hacia territorio chileno.

La justicia solicitó que se resguarden las filmaciones del control caminero para continuar con la investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)