La canasta básica de un jubilado ya supera el millón y medio de pesos

El costo de la Canasta Básica del Jubilado registró un aumento del 26,12% en los últimos seis meses y ya se ubica en $1.514.074, según un relevamiento difundido por la Defensoría de la Tercera Edad. El informe expone la creciente brecha entre las necesidades básicas de los adultos mayores y los haberes que perciben, ya que la jubilación mínima, incluyendo el bono de septiembre, apenas alcanzó los $390.214. Los rubros de mayor incidencia en el cálculo fueron los gastos en medicamentos y alimentos, que continúan presionando sobre los ingresos del sector pasivo.

La medición, que en el mes de abril arrojaba un valor de $1.200.523, revela que la estructura de costos actual se compone principalmente de un 27% destinado a medicamentos, lo que equivale a $402.880 mensuales, y un 23% a gastos de alimentación, que ascienden a $348.000. A estos se suman un 19% asociado a vivienda, con una demanda de $294.000, y un 7% en productos de limpieza, que representan un costo de $107.444, entre otras necesidades. El reporte especifica que los valores surgen de una compulsa realizada en los principales centros urbanos del país, como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario.

Desde la entidad responsable del estudio sostienen que se trata de “una historia que se repite”, y afirman que los nuevos datos “ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”. La disparidad es notoria al comparar el costo de la canasta con los ingresos de cuatro millones y medio de jubilados que perciben la mínima. La misma situación afecta a los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y a quienes reciben pensiones no contributivas, cuyos haberes el mes pasado, con el bono de $70.000 incluido, fueron de $326.222. (Agencia OPI Santa Cruz)