La UNPA tendrá elecciones el 9 de octubre

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) modificó el cronograma electoral por el traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, y se realizarán las elecciones de directores, consejeros y asambleístas para el jueves 9 de octubre.

Así lo definió el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, reunido en sesión extraordinaria en San Julián.

Las elecciones permitirán la renovación de representantes Docentes, No Docentes y Estudiantes ante los Consejos de Unidad de sus cuatro sedes académicas e integrantes de la Asamblea por el Claustro No Docente de Rectorado.

En todas las unidades de gestión los comicios se llevarán a cabo el jueves 9 de octubre, en el horario de 14.00 a 20.00 horas.

Además, se modificó la fecha para la elección de Directores/as de sedes de Escuelas e Institutos y los miembros de los Claustros Académico y Estudiantil que integrarán los Consejos y Comités Asesores, respectivamente, quedando ambas para el 9 de octubre en el mismo horario. (Agencia OPI Santa Cruz)