Judiciales fueguinos protestan por salarios y contra la precarización laboral

- Publicidad -

(OPI TdF) – Los trabajadores nucleados en la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) realizaron una protesta este jueves ante el Poder Judicial en Ushuaia por salarios dignos y contra la precarización laboral.

La medida se dio en el marco de un paro de 24 horas y la manifestación se realizó ante el edificio del Superior Tribunal de Justicia.

Más de medio centenar de trabajadores del Poder Judicial de Tierra del Fuego se expresaron alrededor del mediodía del jueves con pancartas y bombos donde denunciaron la “precarización laboral” y criticaron los “salarios y condiciones laborales y edilicias indignas”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)