Sigue el culebrón turco en el STJ de Santa Cruz. Los Vocales kirchneristas sacaron al Dr Daniel Mariani de la presidencia y asumió René Fernández. El gobierno se queja

(Por Rubén Lasagno) – Ayer publicamos una nota donde ceñíamos el problema institucional del máximo organismo judicial de la provincia, a una cuestión meramente política.

Expusimos una especie de “teoría conspirativa” que fluía en los pasillos del Superior Tribunal de Justicia el fin de semana, donde se hablaba claramente de una estrategia pensada por el gobierno provincial en la cual, actuando con la complicidad del presidente del Cuerpo Daniel Mariani se buscaba imponer voluntades decisivas dentro del Cuerpo y “correr o negociar” con el resto de los Vocales, el dominio de la mayoría, para blindar a Acevedo y González del rechazo/impugnación que recibieron del bloque de jueces K en el STJ.

Pero el tándem Vidal-Leguizamón-Luxen cegados por la ganas de ocupar casilleros sin pensar en una estrategia ni evaluar los daños, arremetieron contra el máximo Tribual creyendo que era suficiente tener el apoyo de su Presidente y que con eso bastaba para forzar los caprichos del gobierno que desató una guerra sin cuartel llevándose puesta la institucionalidad, con tal de hacer lo que antes hizo el kirchnerismo: imponer su voluntad, salteando todos los procedimientos legales instituidos. Y así les va.

Y ocurrió lo esperable; los Vocales Paula Ludueña, René Fernández, Alicia Mercau y Fernando Basanta, se reunieron, votaron, aplicaron la mayoría, destituyeron a Daniel Mariani de la Presidencia y en su lugar fue investida la Dra Reneé Fernández. El motivo fue claro y taxativo: haber vulnerado los procedimientos institucionales para la incorporación de dos nuevos miembros al STJ, sin el consenso del cuerpo colegiado, al cual el propio Mariani desplazó o ignoró y lo más grave, incumpliendo todos los pasos legales y reglamentarios.

Por otro lado y de acuerdo a la argumentación de los integrantes del STJ, al momento de la jura de los nuevos vocales (Acevedo y González), se hallaba vigente la cautelar del juez de primera instancia Marcelo Bersanelli, la cual, como dijimos en nuestro informe, no fue respetada por la estructura política, generando las impugnaciones y/o recursos legales que impone el procedimiento de la Justicia, para anular dicha decisión. Simplemente el gobierno y los diputados oficialistas decidieron saltear todo, sin cuestionar la decisión judicial por la vía que corresponde y no por la vía de hecho, como ocurrió, siendo que Bersanelli (aún con todos los cuestionamientos que se le endilgan) sigue siendo Juez.

No hay inocencia, hay inoperancia

Hay un viejo dicho popular que expresa “hasta para ser malo hay que ser inteligente” y no parece ser eso lo ocurrido en el gobierno de Claudio Vidal. El gobierno, como el kirchnerismo, actúa con “fuerza bruta” sin ninguna planificación ni aplicación de una estrategia inteligente y sagaz.

Luego de la movida de los Vocales del STJ para retomar el control del máximo Tribunal, se abre un camino de muchas incógnitas para el gobernador. El presidente de la legislatura y Vicegobernador Fabián Leguizamón salió por los medios a señalar la acción de los Vocales del STJ como “un hecho vergonzoso y sin precedente”, pero obvió decir que todo lo previo, generado por ellos mismos, merece la misma calificación por lo burdo y mal ejecutado que fue implementado jurídicamente, forzando todo a la máxima expresión, solo por contar con una mayoría parlamentaria.

Ahora el Ejecutivo se ha pegado un tiro en el pie, porque si antes tenía problemas políticos con el STJ, hoy prácticamente el ingreso de sus nuevos candidatos, está sellado definitivamente, porque todo el Cuerpo en bloque se ha transformado en un muro al que solo podrán acceder mediante algún tipo de “negociación”, que no va a ser gratis para el Ejecutivo.

El kirchnerismo tiene de su lado el tiempo, que en términos políticos es muy importante. Solo basta mirar el “caso Sosa” donde el kirchnerismo ha manejado a discreción los tiempos y frustrado todos y cada uno de los mecanismos institucionales que se han tocado desde el sector político y judicial.

Ahora se dice que el diputado nacional José Luis Garrido (SER) presentaría un pedido de intervención judicial en la provincia, sin embargo, el mecanismo no es tan fácil ni tan automático; esto sin contar que el alineamiento de Claudio Vidal con la liga de gobernadores, pone políticamente a Santa Cruz en la vereda de enfrente de Milei, quien transita por el margen de popularidad más baja de su gestión y eso podría ser bueno o malo, de acuerdo al enfoque predominante del Presidente: si necesita a Vidal le dirá que si a través de los mecanismos constitucionales o si decide pasarle factura, mandará a ningunearlo.

Cabe la posibilidad de que el propio gobierno provincial haya provocado este escándalo para justificar el pedido de Intervención de la justicia, pero es una jugada demasiado arriesgada políticamente para el gobernador. Por otro lado, no se entiende cómo, abogados de años de experiencia como Sergio Acevedo (ex gobernador, legislador, ex funcionario nacional, ex vicegobernador, etc) y González Nora, no hayan advertido los riesgos e inconvenientes que tendría una maniobra de este tipo, cuando saben expresamente que el kirchnerismo (Acevedo pertenece a esa línea política) tiene bien aceitada la maquinaria de impedir y si de política se trata, le sobra experiencia para tomar atajos y decisiones radicales.

Requisitos para una intervención a la provincia

De acuerdo a los mecanismos legales competentes, la intervención federal es una medida excepcional del gobierno federal que toma el control de una provincia en casos de gravedad institucional, rebelión interna o invasión de otra provincia, según lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Nacional.

Le corresponde disponerla al Congreso de la Nación, pero en su receso, puede decretarla el Poder Ejecutivo Nacional (Presidente), la cual debe ser ratificada posteriormente por el Congreso, indica el procedimiento normal de esta institución.(Agencia OPI Santa Cruz)