Vialidad Nacional adjudicó reparación del puente sobre el río Santa Cruz

La Dirección Nacional de Vialidad adjudicó la obra de reparación del puente sobre el río Santa Cruz por un valor que supera los 5 mil millones de pesos.

En el Pliego de Especificaciones Particulares se determina que la contratación del servicio tiene por objeto “la primera etapa de reparación del puente, con el fin de recuperar sus condiciones estructurales y extender su vida útil, garantizando la transitabilidad en condiciones seguras”.

El puente se encuentra a la altura del kilómetro 2374,03, en cercanías de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, y la Administración General de Vialidad aprobó el resultado de la Licitación Pública Nacional N° 46-0032-LPU25, adjudicando a la firma Freyssinet Tierra Armada SA por un monto de USD 4.610.400,00, equivalente a $5.056.317.628,20.

Entre los trabajos previstos se deberá realizar la reparación integral de la losa del tablero y las vigas de hormigón; la reconstrucción del recubrimiento superior de la losa con hormigón; el tratamiento de deformaciones en el tablero y en los Dados de Apoyo; la reparación de vigas descendidas: el cambio de las dos juntas de dilatación; la reparación completa de las barandas de hormigón armado y, el reemplazo y adecuación de los desagües de la calzada. (Agencia OPI Santa Cruz)