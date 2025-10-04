Cuatro rugbiers atacaron a un joven y le provocaron convulsiones

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un adolescente de 16 años fue atacado por otros cuatro adolescentes en las instalaciones del Puerto Madryn Rugby Club y le provocaron convulsiones según una investigación de la Fiscalía de Puerto Madryn.

La agresión se provocó el domingo por la tarde y la denuncia fue radicada en la Comisaría Tercera.

Según el detalle, la violencia de los cuatro adolescentes se registró en la zona de vestuarios y fueron identificados como integrantes del Bigornia Club de Rawson.

Como consecuencia de los golpes, la víctima debió ser internada y se le realizaron estudios médicos, luego de presentar convulsiones, mareos y vómitos.

Dos de los presuntos agresores fueron identificados y se calificó la causa provisoriamente como “lesiones agravadas en espectáculo deportivo y cometidas en grupo con abuso de superioridad física”.

La justicia provincial informó que la normativa vigente “establece responsabilidades no solo para los agresores, sino también para las entidades deportivas a las que pertenezcan”. (Agencia OPI Chubut)