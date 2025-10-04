Para no ir a juicio, un productor de El Hoyo deberá pagar $500 mil a una víctima

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Enrique Silva, un productor agrícola de El Hoyo, deberá desembolsar unos 500 mil pesos para resarcir a una víctima de trata con fines de explotación laboral y evitar un juicio.

Silva fue imputado por haber trasladado a una joven de una comunidad originaria desde Chaco hasta Chubut con una promesa laboral falsa.

Entre la Defensa y la Fiscalía acordaron una reparación dado que la víctima retornó a su hogar y si no es localizada el dinero se destinará al Hospital de Comodoro Rivadavia.

La víctima identificada como Y.M.V. se trasladó desde La Tigra, Chaco, hasta Chubut, y estuvo alojada entre el 12 al 21 de setiembre de 2021 en el establecimiento “Frutícola Silva“.

Silva se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la mujer y la sometió a una jornada horaria de 13 horas diarias, según la denuncia radicada en la justicia.

Tras el acuerdo entre las partes, el juez Alejandro Cabral del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia evaluó que en la causa “hay poca evidencia. Una reparación del daño es una solución que armoniza las pretensiones de las partes y sirve para la paz social como solución del conflicto, la más reparadora para la víctima como para el imputado”.

En julio de 2024 el Juzgado Federal de Esquel elevó la causa a debate y se preveía una pena de 5 a 10 años de prisión.

La mujer había sido rescatada por la policía de Chubut tras la denuncia de familiares en Chaco.

Según el testimonio de la joven estuvo limpiando locales pertenecientes a Silva y luego realizaba el servicio de limpieza en casas y oficinas de la chacra, hasta que le ordenó trabajar en la plantación de frutillas.

Allí denunció que durante las primeras jornadas “trabajó de 9 a 22 horas y que su patrón le dejaba comida vencida”.

También indicó que el hombre habría tenido “conductas impropias” con ella y le generó temor. (Agencia OPI Chubut)