Anuncian obras clave para la competitividad de la hidrovía en Entre Ríos

El presidente Javier Milei anunció este domingo que la licitación de la hidrovía contemplará el dragado de los tramos Paraná Bravo y Paraná Guazú a 43 pies de profundidad, una obra que permitirá la navegación de buques de gran porte en esos brazos del río Paraná. El mandatario destacó que el proyecto será ejecutado íntegramente por el sector privado y no por el Estado, con el objetivo de mejorar la competitividad de la provincia de Entre Ríos.

“Esto va a mejorar la profundidad actual, que está limitada a 25 pies. Va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables por navíos grandes”, señaló Milei al detallar la iniciativa, la cual, según indicó, busca generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico regional.

En el mismo marco, el Presidente adelantó que la próxima semana viajará a la provincia el ministro del Interior, Lisandro Catalán, para mantener una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio. Durante esa visita, se realizarán “anuncios importantes”, entre los cuales se incluirán novedades vinculadas a la Represa Salto Grande, que, en palabras del jefe de Estado, serán “de mucha importancia para todos los entrerrianos”. (Agencia OPI Santa Cruz)