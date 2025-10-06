ADOSAC reiteró pedido de recomposición salarial y amenaza con nuevos paros

- Publicidad -

El gremio docente ADOSAC definió en el último Congreso Extraordinario reiterar el pedido de recomposición salarial, la devolución de descuentos por medidas de fuerza y la anulación de multas aplicadas por incumplimiento de la conciliación obligatoria.

En ese sentido, el principal sindicato docente de Santa Cruz advirtió que si no hay respuestas por parte del gobierno que conduce Claudio Vidal continuará el plan de lucha y la posibilidad de retomar las medidas de fuerza.

Entre los pedidos señalaron la necesidad de que los salarios superen “la línea de pobreza, además de garantizar la continuidad de la cláusula gatillo”.

“La educación de Santa Cruz no puede sostenerse con salarios de miseria” indicaron.

Apuntaron que los descuentos por paro son “ilegales y arbitrarias” y “afectan directamente el sustento de las familias trabajadoras”.

Entre otros puntos reclamaron la anulación de las multas impuestas al sindicato por incumplimiento de la conciliación obligatoria y pidieron dejar sin efecto los Acuerdos 328/25 y 329/25, por entender que “atentan contra el régimen de licencias y los derechos laborales del sector”.

A su vez, reclamaron avanzar en la titularización docente con participación de los trabajadores y acceder al POF (Planta Orgánica Funcional) para revisar cargos y cursos, priorizando la calidad educativa.

“Si el Ejecutivo no ofrece soluciones concretas ni aborda de manera seria y responsable el conjunto de nuestros reclamos salariales, laborales y edilicios, el próximo Congreso definirá nuevas acciones en continuidad del plan de lucha”, señalaron. (Agencia OPI Santa Cruz)