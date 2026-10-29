Bono de $70.000 para jubilaciones mínimas en noviembre

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El Ejecutivo formalizó el refuerzo previsional con liquidación en noviembre bajo esquema decreciente para quienes superen el haber mínimo garantizado, mientras la normativa omitió precisar el costo fiscal global de la medida.

El Gobierno nacional oficializó el desembolso de un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados para el período de noviembre, según una comunicación oficial difundida recientemente. La disposición técnica determina que el tope íntegro de la suma extraordinaria se liquidará de forma exclusiva a los beneficiarios que perciban un ingreso previsional igual o inferior al haber mínimo garantizado. La normativa gubernamental omite detallar el monto monetario del haber básico de referencia, como así también el costo fiscal consolidado que demandará la partida.

La ejecución operativa del auxilio financiero quedó formalizada a través del Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial bajo la órbita de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El esquema contempla un mecanismo de absorción proporcional mediante el cual los titulares con percepciones superiores al piso previsional cobrarán una suma equivalente hasta completar el valor resultante de adicionar la jubilación mínima y el suplemento de $70.000. El texto no consigna el universo total de beneficiarios proyectados por la administración central para este escalón de pago.

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El instrumento abarca a los “titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”. La reglamentación exige la vigencia de los haberes durante el mes de noviembre y fija que el adicional tendrá “carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, concluyendo la asignación sin precisiones sobre el cronograma final de acreditación bancaria. (Agencia OPI Santa Cruz)