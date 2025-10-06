Advierten sobre un desplome de hasta 80% en el ingreso de dólares del campo

- Publicidad -

Un informe de la consultora LCG advierte que el ingreso de dólares proveniente del sector agropecuario podría sufrir un desplome de hasta un 80% durante los últimos dos meses del año, una vez superado el pico de liquidaciones incentivado por la quita temporal de las retenciones. Esta notoria caída en el ritmo de ingresos de divisas se produciría en noviembre y diciembre tras el récord registrado en septiembre, mes en el que finalizó la medida que eliminó transitoriamente los derechos de exportación a los granos y que permitió una liquidación de 7.100 millones de dólares, una cifra 3,4 veces superior al promedio histórico para ese período.

El estudio, que basa sus proyecciones en la liquidación anual esperada que calcula la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) menos las liquidaciones ya informadas por el Centro de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), estima un escenario preocupante para el último bimestre. En la mejor de las proyecciones, el ingreso mensual se ubicaría por debajo de los 1.000 millones de dólares, mientras que en el peor de los casos rondaría apenas los 300 millones de dólares al mes. Desde LCG detallaron que el piso estimado surge de la relación histórica entre ambas fuentes de datos, mientras que el techo se obtiene de la estimación directa de la BCR.

Cualquiera de estas cifras contrasta fuertemente con el promedio mensual histórico para el último trimestre del año, que se ubica en torno a los 1.500 millones de dólares. Según el análisis de la consultora, este panorama de escasez de divisas a corto plazo es uno de los factores que ha reforzado las expectativas de depreciación en los últimos días, alimentando la probabilidad de que se produzca un cambio en el esquema cambiario después de las elecciones. A pesar de que la caída más pronunciada aún no se ha manifestado, como lo demuestra una liquidación de 364 millones de dólares el pasado miércoles que todavía corresponde al cupo de retención cero, la proyección anticipa una marcada contracción en el flujo de divisas que agregará presión a la economía nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)