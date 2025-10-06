Corporación de Desarrollo de Malvinas lideró una visita a Chile para fortalecer la cooperación regional

- Publicidad -

Una comitiva de funcionarios y empresarios británicos de las islas Malvinas concretó una visita a Chile con el objetivo de explorar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer lazos con emprendedores y autoridades en Santiago y Punta Arenas. La misión, liderada por la Corporación para el Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC), se centró en la búsqueda de negocios en la región de Magallanes y coincidió con la feria internacional de hidrógeno verde y energías renovables, Hyvolution Chile 2025, realizada en la capital trasandina entre el 2 y el 4 de septiembre.

Según declaraciones de uno de los miembros del grupo, si bien la visita tuvo un componente de búsqueda de información sobre energías renovables para su potencial incorporación en el futuro de las Islas, la mirada más amplia fue la de restablecer los lazos comerciales con Chile. El interés se extiende a productos recíprocos, tanto en artículos profesionales como en bienes de consumo masivo. Desde la comitiva se aclaró que esta iniciativa busca diversificar las conexiones con otros países, sin desmerecer el vínculo existente con Montevideo. El objetivo, explicaron, es mostrar a las islas no solo como un destino de belleza natural, sino como un lugar de oportunidades con una destacada industria pesquera y potencial turístico, buscando que esa percepción se vuelva más tangible en el escenario internacional.

Durante su estadía en Santiago, los kelpers sostuvieron un almuerzo con el embajador británico en Chile y participaron en eventos organizados por el medio El Líbero y la Cámara Chileno Británica de Comercio. La agenda en Punta Arenas incluyó una recepción con autoridades locales, una visita a las instalaciones de la compañía HIF Global, un recorrido por un parque eólico y mesas de trabajo enfocadas en el transporte marítimo y los vínculos comerciales. Según se desprende de la visita, los encuentros ofrecieron valiosos conocimientos sobre el ecosistema emprendedor chileno y buscan fomentar conexiones directas entre empresas de las Islas y sus contrapartes chilenas.

Zachary Franklin, director general de la FIDC, calificó la visita como un paso importante para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con un enfoque compartido en el desarrollo sostenible, la cooperación regional y la innovación empresarial. En este marco, se confirmó el interés de las islas en investigar opciones para restablecer o ampliar las rutas comerciales regulares con Chile, particularmente desde el puerto de Punta Arenas, pero con la posibilidad de extenderse hacia el norte del país. Estos lazos, según se mencionó, se ven reforzados por la inmigración de ciudadanos chilenos a la colonia británica. (Agencia OPI Santa Cruz)