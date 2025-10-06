Cualquiera ve que en Santa Cruz hay una nueva manipulación de la justicia, pero algunos creen ver la búsqueda de una justicia independiente (¿?)

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ante el Proyecto de Ley N° 561/25 que el gobierno ordenó a sus diputados aprobar en la Legislatura hoy a las 14 horas, con la excusa de reponer el puesto de Procurador, con la finalidad aviesa y controvertida “de reponer al Dr Sosa”, es notable el comportamiento y opinión de personas respetables de la provincia, que llegan a sostener públicamente esta acción eminentemente política “como una reivindicación” en la figura del veterano abogado a quien sin duda el gobierno provincial “usa” para su fin inconfeso: cooptar la justicia, modificando los lugares donde hay kirchneristas para crear una nueva vacante donde podrán a gente de Vidal. El mismo mensaje reproducen los medios pagados por la pauta, pero allí se justifica el mensaje direccionado por la billetera.

Y lo más llamativo es que personas que han batallado por años en contra de la manipulación institucional de la justicia buscando beneficios partidarios, crean que el impulso del gobierno para modificar la estructura judicial está en el marco de la búsqueda “de una justicia independiente”, cuando está clara la intencionalidad manifiesta del gobernador: aplicar la mayoría parlamentaria para forzar los mecanismos y arrasar con las instituciones a fin de crear espacios para poner a los propios.

Entonces: todos aquellos diputados y políticos que no siendo de la fauna oficialista, levanten la mano para facilitar esta nueva afrenta a la institucionalidad de Santa Cruz, se deberán hacer cargo de las consecuencias públicas y políticas que resulten de sus decisiones.

Todos son conocedores de la verdad, pero por simpatías personales con el Dr Sosa creen que se debe facilitar este nuevo atropello a la Justicia, porque es “reivindicativo” cuando en realidad se trata de una nueva manipulación de la justicia, igual o peor que la realizada por el kirchnerismo.

Cualquier constitucionalista de los consultados, cree que el gobierno provincial comete los mismos errores o peores aún, que los cometidos por los K.

Es inconstitucional la forma forzada de ampliar el STJ, lo cual será judicializado y entrará todo en un cono de sombras, donde el máximo Tribunal no podrá funcionar correctamente, los abogados Acevedo y Nora no podrán asumir y quedarán allí en un papel incierto y todo va camino a ensuciar, aún más, el camino de la institucionalidad en Santa Cruz que algunos ven marcha “hacia la transparencia”.

El forzamiento de la Orgánica de la Justicia para “reponer al Dr Sosa”, es una falacia per se, dado que el cargo no existe en la actualidad, oportunamente el abogado rechazó el ofrecimiento y judicializó un pedido de salarios caídos, lo cual se está sustanciando (aún) ante la Corte Suprema de Justicia. Desde este espacio criticamos por año ese atropello del kirchnerismo en el caso Sosa, pero pasaron casi 20 años de aquello y no convalidamos esto que se hace ahora, con las mismas malas artes que lo hicieron otros.

En OPI hemos recibido muchas consultas de colegas nacionales, en base a una nota aparecida en el diario La Nación, cuyo texto suena como una reivindicación de la justicia de Santa Cruz, lograda por el gobernador Claudio Vidal.

En todos los casos les hemos marcado nuestro punto de vista, advirtiéndole a todos ellos que no existe la mínima intención reivindicatoria en toda la maniobra efectuada en la legislatura hace dos semanas, la que potencia la sesión extraordinaria de hoy y el discurso falaz del gobierno y algunas voces representativas de la oposición, que consideran a esto una “reivindicación”, cuando en realidad se trata de una nueva manipulación de la justicia para ponerla del lado de la autoridades actuales, realizada con la misma intencionalidad (pero aún más vergonzosamente) que en su momento lo hizo el mentor kirchnerista Carlos Zanini. (Agencia OPI Santa Cruz)