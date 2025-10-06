Exclusivo: Javier Milei no visitará Santa Cruz como se había anunciado

- Publicidad -

Fuentes de esta Agencia muy cercanas al gobierno nacional, le aseguraron a OPI Santa Cruz que le llegada del presidente Javier Milei a Santa Cruz y más precisamente a Río Gallegos, fue suspendida sin que hayan evaluado/adelantado una nueva fecha para este acto público-político el cual había sido confirmado por el propio Vocero Presidencial Manuel Adorni.

Las mismas fuentes le confirmaron a OPI que los motivos son eminentemente políticos y de logística “Santa Cruz no tiene peso electoral más que lo simbólico de ser la cuna del krichnerismo”, señaló nuestra fuente quien agregó “el candidato que tienen allá (por Jairo Guzman) no tracciona votos y fundamentalmente la comitiva debe perder un día entero entre que llega a El Calafate vía aérea y por tierra debe trasladarse hasta Río Gallegos y luego hacer el camino invereso porque no puede aterrizar en la capital”, resaltó nuestra fuente.

El aparato de seguridad que tiene el gobierno, además, detectó que personal de YCRT se trasladaría a El Calafate y Río Gallegos con cascos y mamelucos y no se descarta que también estaría allí personal de la UOCRA por el tema Represas, hecho que la gente de LLA en Santa Cruz nunca le advirtió a la gente de Patricia Bulrich, lo cual terminó por decidir al gobierno, suspender la visita a nuestra provincia. (Agerncia OPI Santa Cruz)