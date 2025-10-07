Alerta industrial por políticas nacionales

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de las ministras de Producción y Ambiente, Karina Fernández, y de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, reafirmó su respaldo al sector textil y confeccionista provincial ante una profunda crisis industrial. Durante un encuentro clave en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires con empresarios y cámaras del sector, el Ejecutivo fueguino apuntó directamente contra el Decreto 594/23 del gobierno nacional, particularmente su artículo 2, como uno de los factores que agrava la situación al endurecer los requisitos para el acceso a beneficios fiscales, golpeando de lleno la competitividad de la industria local.

El diagnóstico presentado por la ministra Fernández es alarmante: la provincia enfrenta una caída sostenida de la actividad que se traduce en una capacidad instalada ociosa superior al 60 por ciento. Para ilustrar la magnitud del impacto, la funcionaria expuso el caso de la empresa Sueño Fueguino, que tras la caída de una medida cautelar vio reducida su planta de personal de 120 a solo 40 empleados. “Esto es inconcebible”, sentenció Fernández, subrayando la urgencia de la situación que amenaza la estructura productiva fueguina.

Este escenario adverso se ve profundizado por una combinación letal de apertura de importaciones y una marcada disminución del consumo interno. Estos factores macroeconómicos impactan negativamente en toda la cadena de valor, desde los proveedores de materias primas hasta los talleres de confección, llevando al empleo industrial textil a registrar su nivel más bajo en la última década. La crisis no solo es económica, sino fundamentalmente social y laboral.

En este sentido, la titular de la cartera de Trabajo, Sonia Castiglione, advirtió sobre el riesgo inminente de una mayor pérdida de puestos de trabajo si no se modifican las políticas actuales. Castiglione puso el foco en el perfil del empleo en riesgo, destacando que “Tierra del Fuego corre el riesgo de perder un sector con fuerte peso en el empleo femenino y en la diversificación productiva provincial”. El gobierno provincial se comprometió a continuar las gestiones ante la Nación, utilizando “todas las vías y ámbitos necesarios para elevar la voz de nuestros trabajadores“, según remarcó Fernández, quien definió a la industria como un pilar fundamental de la economía fueguina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)