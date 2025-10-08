Asesinaron a un hombre en Caleta Olivia

Un hombre de 40 años fue asesinado este miércoles en cercanías del Mercado Copacabana en la ciudad de Caleta Olivia, tras recibir tres puñaladas en el abdomen.
La policía identificó a la víctima como Jorge Brunaga Ojeda y en un operativo cerrojo pudo detener al agresor, un joven de 20 años, quien quedó a disposición de la justicia.
El violento hecho se registró en inmediaciones de la calle José Hernández, cuando la víctima de nacionalidad paraguaya fue agredida por un joven.
La víctima fue trasladada hacia el Hospital Zonal, pero falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio por pérdida de sangre.
En el lugar la policía encontró prendas de vestir que habrían pertenecido a la víctima, mientras continúan las pericias para esclarecer los detalles del ataque. (Agencia OPI Santa Cruz)