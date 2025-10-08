Asesinaron a un hombre en Caleta Olivia

- Publicidad -

Un hombre de 40 años fue asesinado este miércoles en cercanías del Mercado Copacabana en la ciudad de Caleta Olivia, tras recibir tres puñaladas en el abdomen.

La policía identificó a la víctima como Jorge Brunaga Ojeda y en un operativo cerrojo pudo detener al agresor, un joven de 20 años, quien quedó a disposición de la justicia.

El violento hecho se registró en inmediaciones de la calle José Hernández, cuando la víctima de nacionalidad paraguaya fue agredida por un joven.

- Publicidad -

La víctima fue trasladada hacia el Hospital Zonal, pero falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio por pérdida de sangre.

En el lugar la policía encontró prendas de vestir que habrían pertenecido a la víctima, mientras continúan las pericias para esclarecer los detalles del ataque. (Agencia OPI Santa Cruz)