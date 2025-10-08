Diputado Espert solicita licencia en medio de un escándalo narco

- Publicidad -

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, presentó un pedido de licencia a su cargo que se extenderá hasta el 8 de diciembre. La solicitud, dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aduce “motivos particulares” para el cese de actividades, aunque el legislador no solicitó la renuncia al goce de sueldo, por lo que continuará percibiendo su dieta. Esta decisión se produce en el marco de la imputación que pesa sobre el economista por sus presuntos vínculos con el empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado de narcotráfico.

La situación judicial de Espert se formalizó tras el inicio de una investigación por parte del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, por presunto lavado de dinero. El expediente se centra en la recepción de 200.000 dólares en la cuenta del diputado durante el año 2020, fondos que según la denuncia provendrían de una estructura criminal ligada al narcotráfico y encabezada por Machado. Sobre este último pesa un pedido de extradición de Estados Unidos para ser juzgado en el Distrito Judicial Este de Texas por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.

El escándalo ya había generado consecuencias políticas previas para el legislador libertario, quien debió renunciar a su candidatura a diputado nacional para las próximas elecciones legislativas y también a su influyente cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara. A pesar de estas dimisiones, Espert ha insistido en su inocencia y ha calificado las acusaciones como una “operación política” en su contra, mientras su futuro se dirime en los tribunales.

El caso excede la figura del diputado y genera implicancias para el poder Ejecutivo. En el entorno del presidente Milei se observa con atención el avance del expediente y se aguarda un fallo de la justicia que obligará al gobierno a tomar una decisión final. La resolución del caso no solo definirá la situación de un empresario requerido por narcotráfico, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del gobierno en su promesa de transparencia y ejemplaridad en la gestión pública. (Agencia OPI Santa Cruz)