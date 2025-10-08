Revés judicial para LLA que insiste con Santilli y la reimpresión

- Publicidad -

La Libertad Avanza resolvió apelar la decisión del juez Alejo Ramos Padilla que bloqueó la postulación del diputado del PRO Diego Santilli como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre. Fuentes partidarias confirmaron que se insistirá con el diseño original de la nómina, mientras el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, gestiona de forma paralela con el mismo magistrado la reimpresión de las boletas, una operación valuada en más de $12 mil millones de pesos.

El conflicto se originó cuando Ramos Padilla aceptó la renuncia de José Luis Espert, señalado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, pero rechazó el corrimiento de nombres propuesto por el partido, lo que posicionó a la ex vedette Karen Reichardt al frente de la lista. Ante esto, los apoderados legales del espacio preparan un escrito para presentar ante la Cámara Nacional Electoral. “No veo la chance de correr a Karen (Reichartd), estamos por presentar la apelación. El fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad“, declaró un integrante del equipo legal, mientras un miembro de la mesa chica del mandatario confirmó: “No manejamos los tiempos, pero estamos trabajando para apelar“.

En simultáneo a la estrategia judicial del partido, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con Ramos Padilla para avanzar en la posibilidad de reimprimir las Boletas Únicas de Papel en el distrito. Según un escrito presentado a la Junta Electoral Nacional, el gobierno calculó el costo de la operación en $12.169.655.000 y aseguró contar con el crédito presupuestario para afrontar el gasto. El documento desestima un nuevo proceso licitatorio y ofrece un listado de empresas que podrían realizar el trabajo, entre ellas DP Argentina S.A, Su Papel S.A, Ramón Chozas S.A, y Boldt Impresores S.A.

El informe del funcionario detalla que el proceso de reimpresión tomaría cinco días por cada lote de 3.300.000 boletas. Desde Casa Rosada, una voz con acceso al despacho presidencial ironizó sobre el plan: “Hay tiempo para reimprimir, y sino vamos con la boleta como está ahora… de última lo pelamos al Colo“. Fuentes de Balcarce 50 anticiparon que si la justicia rechaza la reimpresión, el gobierno apelará argumentando que la ley prohíbe a los partidos exceder los gastos de campaña con una suma de esa magnitud. Esta iniciativa gubernamental se alinea con la presentación realizada previamente por los apoderados bonaerenses Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martin Gómez Alvariño, bajo la coordinación del abogado Santiago Viola. (Agencia OPI Santa Cruz)