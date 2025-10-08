Un comisario de Chubut fue separado porque robaba a los detenidos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una investigación interna de la Policía de Chubut derivó en la separación del cargo del jefe de la Comisaría de Sarmiento por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de bienes pertenecientes a personas detenidas.

Así lo señalaron desde la Jefatura de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia y es en el marco de una auditoría interna donde se detectó que el comisario retiró de manera irregular una serie de objetos depositados en la dependencia policial, los cuales eran propiedad de detenidos que habían pasado por la comisaría.

La Unidad Regional denunció el caso ante el Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, dando lugar a allanamientos.



En los procedimientos se secuestraron pertenencias que serían de los detenidos alojados en la dependencia bajo la custodia directa del jefe policial y su personal.

La Jefatura de Policía dispuso mediante las actuaciones administrativas el desplazamiento del comisario, la designación de un nuevo jefe en la dependencia y el pase a disponibilidad preventiva del funcionario sospechado.

La investigación judicial seguirá curso y se esperan nuevos elementos de prueba que indicarían la posible existencia de intercambio de dinero con los detenidos. (Agencia OPI Chubut)